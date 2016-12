Jede Jahreszeit ist Abspeckzeit – und so werden immer wieder neue Diäten und Abnehmvorschläge veröffentlicht. Viele sind Mode-Diäten, die ein paar Jahre lang in aller Munde sind und dann verschwinden. Andere Diäten kommen alle paar Jahre wieder – in immer neuem Gewand. Die meisten sind Variationen des zentralen Grundsatzes beim Abnehmen: Wer auf Dauer weniger Kalorien zu sich nimmt, als er verbraucht, nimmt ab. Andere Diäten propagieren gar eine Lebensumstellung und versprechen ein gesundes Leben. In unserem Diäten-Check zeigen wir: Was versprechen die Diäten – und was bringen sie wirklich, wann sind sie problematisch, wann sogar gefährlich?